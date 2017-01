Edinaldo Gomes

Em que pese o trabalho de investigação realizado pela Polícia de Sena Madureira, até as primeiras horas da manhã de hoje o autor de um homicídio ocorrido na noite de ontem em Sena ainda não foi capturado. Aliás, a Polícia não conseguiu nem sua identificação até agora.

A execução ocorreu no Bairro Jardim Primavera, tendo como vítima o mototaxista Leandro Rodrigues Modesto, 30 anos de idade, morador no Bairro da Vitória. Ele foi alvejado com vários disparos na região da cabeça, nas costas e em outras partes do corpo.

A LIGAÇÃO DA MORTE

Leandro estava no exercício de sua profissão na noite de ontem quando recebeu a ligação de um suposto passageiro chamando-o para fazer uma corrida e deu como endereço o Bairro Jardim Primavera. Na verdade, tratava-se de uma emboscada. Ao chegar no local indicado, o mototaxista foi pego de surpresa e não teve como fugir da morte.

Após os disparos, ele ficou caído no chão e ainda chegou a dar entrada com vida no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, porém não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu minutos depois.

PAI DA VÍTIMA PEDE JUSTIÇA

Muito abalado com o episódio sangrento, o morador conhecido como “Edi”, pai de Leandro pediu justiça. “Meu filho tão trabalhador não merecia isso. Esperamos que a Polícia possa prender esse homicida e a justiça seja feita”, comentou emocionado.

O corpo de Leandro está sendo velado na capela Esperança, localizada à Rua Maranhão e o sepultamento ocorrerá às 17 horas no cemitério local. Até agora ninguém sabe precisar qual teria sido o motivo do assassinato.

