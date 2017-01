Da Redação

Já se passaram 13 dias da data do ocorrido e até a presente data a morte do mototaxista Leandro Rodrigues Modesto, ainda está sem solução. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil de Sena Madureira, mas o autor ou autores do homicídio não foram identificados.

Leandro Modesto foi morto durante uma emboscada na noite de terça-feira (3), no Bairro Jardim Primavera. A Polícia Militar confirmou que ele foi atingido com tiros de pistola ponto 40 – arma de uso exclusivo das forças policiais.

O motivo do crime também não foi esclarecido. Na noite do crime, Leandro recebeu um telefonema e quem estava do outro lado da linha se passou como passageiro. Era, na verdade, um ‘convite’ para a morte.

O homicídio continua sendo apurado pela Polícia de Sena.

