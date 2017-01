Publicado em 12/01/2017 - 09:26

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Durante minuciosa revista realizada na noite desta quarta-feira, 11, no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, os agentes penitenciários lograram êxito e conseguiram apreender 04 facões, 02 estoques e 01 colher que se encontravam em poder dos reeducandos.

De acordo com o apurado, as armas produzidas de maneira artesanal estavam com os detentos que se dizem integrar a facção criminosa bonde dos 13. Eles confeccionaram os facões com chapas de ferro da grade das celas e, portanto, estavam preparados para possíveis confrontos com detentos rivais.

A direção do presídio abrirá uma sindicância para apurar o caso devidamente e punir, dentro do que estabelece a lei, os proprietários dos objetos ilícitos.

Com os massacres ocorridos recentemente na região Norte, o policiamento foi reforçado no presídio de Sena Madureira e a fiscalização também ocorre de forma mais rigorosa.

