O deputado Alan Rick (PRB-AC) se reuniu com líderes municipais, em Rio Branco, para tratar assuntos referentes a emendas parlamentares de 2016. A verba vai atender, principalmente, produtores da agricultura familiar nos municípios de Amapá, Benfica, Moreno Maia, Catuaba e Panorama. Além disso, há também orçamento investido em projetos de esporte na capital.

“Esses implementos são ideais para o plantio da safra em áreas ribeirinhas e irão beneficiar centenas de famílias de pequenos produtores. Investir na aquisição de implementos é fundamental para o fortalecimento da agricultura no município”, disse o deputado.

Na secretaria de Esporte, Alan Rick tratou da emenda que garantiu cerca de R$ 1 milhão para a execução de programas para a cidade de Rio Branco. “O primeiro projeto está fase final de execução, que é o programa Segundo Tempo – PST. Ele tem por objeto a implantação de quatro núcleos de esporte educacional, visando atender 400 crianças, jovens e adolescentes”, esclarece o republicano sobre o investimento.

Os demais projetos tratam da construção de 10 núcleos do Programa Esporte e Lazer da Comunidade (PELC) e um campo de futebol. Para o deputado, o incentivo, além de proporcionar a prática de atividades esportivas, culturais e de lazer para a população, estimula a convivência social e a formação de gestores e lideranças comunitárias.

