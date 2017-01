Publicado em 06/01/2017 - 10:02

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

O deputado federal Alan Rick (PRB) participou nesta semana da solenidade de promoção de 149 praças e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, ocorrida em Rio Branco. Na ocasião, foi feito o anúncio, por parte do governador Tião Viana (PT), da realização de dois concursos públicos, ainda, este ano, para a contratação de 500 novos profissionais para a PM e a Polícia Civil.

Alan Rick demonstrou contentamento em face do anúncio. “Trata-se de um reforço importante para às nossas forças de segurança no estado”, salientou.

O parlamentar também fez um agradecimento ao governo do estado por reconhecer seu esforço, em Brasília, visando melhorar a segurança pública do Acre. “Quero aqui agradecer ao governador Tião Viana, ao secretário de segurança pública, Emylson Farias e ao comandante da PM, Coronel Júlio César pelo reconhecimento público do nosso trabalho em favor da segurança pública do nosso estado”, enfatizou.

De acordo com Alan Rick, para este ano recursos estão assegurados para este setor. “Em 2017, garantimos mais de 6 milhões em recursos para a implantação de Cerco eletrônico da Capital, implantação do Laboratório de Análise da Mancha Criminal em parceria com a UFAC, aquisição de veículo de salvamento para o Corpo de Bombeiros e mais de 800 mil reais para aquisição de equipamentos para as nossas polícias. Sigo trabalhando em favor da segurança pública, na luta contra a criminalidade que assola o nosso estado, unindo esforços para garantir a segurança da nossa população”, confirmou.

