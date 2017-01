Publicado em 09/01/2017 - 14:53

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Em reunião mantida na última sexta-feira, 6, com o procurador geral do Ministério Público do Acre, Oswaldo D’Albuquerque, o deputado federal Alan Rick (PRB), manifestou preocupação sobre os massacres ocorridos recentemente na região Norte e defendeu uma ação preventiva para que esse tipo de ocorrência não venha a acontecer nas penitenciárias acreanas.

“Minha primeira agenda desta sexta-feira não poderia ser mais produtiva. Conversei com o procurador geral do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque e com o secretário-geral, Dr. Celso Jerônimo, sobre a onda de violência que assola o país e os massacres nos presídios da região Norte. Fomos pedir aos órgãos de segurança pública uma ação preventiva para evitar que isso ocorra no Acre”, comentou.

Na oportunidade, Alan Rick também se encontrou com o secretário de segurança pública do Acre, Emylson Farias, o Diretor do Instituto Sócioeducativo (ISE), Rafael Almeida, representantes das Polícias Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, dentre outros.

O parlamentar anunciou, ainda, a destinação de 200 mil reais, via emenda parlamentar para aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para modernização do MP/AC. “Sigo trabalhando em favor da segurança pública e do sistema de justiça, pois entendo que essas ações fortalecem o combate à criminalidade e a segurança do nosso povo”, finalizou Alan Rick.

