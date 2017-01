Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O deputado federal Alan Rick (PRB), esteve reunido recentemente com o coordenador geral do DNIT no Acre, Tiago Caetano, com fins de tratar sobre as obras da BR-364.

Na oportunidade, o parlamentar entrou em contato por telefone com Valter Silveira, Diretor geral do DNIT em Brasília, de quem recebeu boas informações no que tange à liberação de recursos. Alan Rick, em parceria com outros parlamentares do Acre, pleiteia a liberação da emenda de bancada ao Orçamento Geral da União na ordem de 200 milhões de reais, verba esta que será empregada na recuperação da BR-364. “O gerente geral do DNIT nos informou que possivelmente em fevereiro, parte desse recurso será liberada. Com isso, o órgão vai dar continuidade às obras da BR-364 no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul”, mencionou.

Alan Rick também recebeu a seguinte informação do coordenador do DNIT no Acre. “Tiago Caetano explicou que em função do inverno intenso, a demanda de serviços tem sido muito grande, daí a importância desses recursos para manter a rodovia aberta. Atualmente, o setor conta com 10 milhões de reais empenhados para obras emergenciais em seis trechos da rodovia. E tão logo inicie o verão, há necessidade ainda maior desses recursos, pois as frentes de serviço vão aumentar em todo o trecho”, completou.

Por fim, o deputado destacou que mediante a liberação dos 200 milhões de reais, a revitalização da BR-364 deve ocorrer até o final deste ano. “Com o compromisso assumido pelo DNIT em Brasília de empenhar os 200 milhões de reais da emenda de bancada, teremos recursos suficientes para concluir esse trabalho de recuperação da estrada até o final deste ano. Sem dúvida, uma excelente notícia para o nosso povo”, frisou.

