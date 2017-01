Com evidências de ter sido criminoso, o incêndio foi registrado na noite de segunda-feira, 23, e o local não totalmente consumido pelas chamas devido a intervenção do Corpo de Bombeiros.

O líder comunitário Toim Apolinário, presidente do Bairro Niterói, utilizou as redes sociais para falar sobre o incêndio ocorrido na noite de ontem na Base Comunitária da PM, localizada no Segundo Distrito. Ele lamentou o ocorrido e disse que alguma providência tem que ser tomada.

“É lamentável o que aconteceu. Já tinham tentado queimar uma vez e não conseguiram, mas ontem à noite o estrago foi grande. Sabemos que a Base estava fechada e o anseio dos moradores era ter o policiamento fixo de volta. Agora esse desejo ficou mais distante. Esperamos que alguma providência seja tomada”, comentou.

Até a manhã desta terça-feira, 24, ninguém tinha sido preso.

