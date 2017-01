Da Redação

Os moradores do Pólo Agroflorestal Elias Moreira, situado em Sena, procuraram a redação do SenaOnline.net para cobrar do setor competente um serviço de melhoramento no ramal que dá acesso à comunidade. Eles alegam que no presente momento as condições de tráfego são ruins, sobretudo nas proximidades da casa de farinha onde se formaram alguns atoleiros e com a chuva aumentam ainda mais as dificuldades.

A moradora Maria Cirlândia vende verduras, goma e outros produtos da agricultura familiar, mas vem encontrando dificuldades com relação ao acesso. “Não estamos conseguindo levar nossos produtos pra feira porque carros pequenos não conseguem trafegar. Estourou um olho dágua na ladeira, chegando na ponta do asfalto e o carro quando chega lá, atola. Se aterrassem o buraco e fizessem uma saída dágua iria melhorar bastante. Nós dependemos disso. Se não vendermos os produtos de que iremos viver?”, salientou.

Maria Cirlândia mora há 16 anos no Pólo Elias Moreira e diz que o sonho da comunidade é ver o ramal asfaltado. “Já fizeram várias promessas de que iriam asfaltar esse ramal, mas até agora é só sofrimento pra nós na época do inverno”, completou.

O ramal principal do pólo tem dois quilômetros de extensão.

Além do ramal, os moradores também enfrentam dificuldades com relação à estrada Xiburema. Um dos trechos nas proximidades da cerâmica do Rildo está esburaco e há muito tempo não recebe manutenção. “Sabemos que existe uma coordenação do Deracre aqui em Sena, mas ninguém faz nada pela gente. É lamentável”, finalizou.

