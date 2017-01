Publicado em 01/01/2017 - 08:17

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Agentes penitenciários de Sena Madureira realizaram na madrugada deste domingo, 1º de janeiro, uma revista geral nas celas do presídio Evaristo de Moraes que culminou na apreensão de material ilícito em poder dos reeducandos.

A intervenção, segundo consta, foi em resposta a um episódio ocorrido recentemente em que o carro de um agente penitenciário foi alvejado a tiros na região do Bairro da Pista. O agente estava dentro do veículo, mas não ficou ferido. O disparo atingiu o pára-brisa do carro e ficou alojado no banco traseiro, por pouco não acertou a vítima.

Nesta madrugada foram apreendidas várias facas e, ainda, estoques – armas produzidas de forma artesanal que poderiam ser utilizadas em prováveis confrontos entre os detentos.

A direção da unidade deve abrir uma sindicância na tentativa de responsabilizar os proprietários das facas e estoques.

