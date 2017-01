Com a reativação do ginásio, a perspectiva é de que alguns campeonatos voltem a acontecer por lá, uma vez que nos últimos tempos as principais competições esportivas vinham ocorrendo somente na quadra Aurino Brito, localizada no Bairro da Pista.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Palco de grandes competições esportivas, o ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, localizado no Bairro Cohab, em Sena Madureira, foi interditado pelo Ministério Público há cerca de dois anos por não oferecer condições de funcionamento. A medida do MP fez com que o Governo do Estado promovesse melhorias em toda a sua estrutura. A reforma foi realizada e neste mês de janeiro, durante cerimônia, o ginásio foi reinaugurado, passando a atender novamente a população.

Nesta segunda-feira, 16, em entrevista franqueada à imprensa, a coordenadora do local, Kaifa Barbosa, explicou de que forma o ginásio voltou a atender os atletas e a comunidade em geral. “Inicialmente, o ginásio irá atender nos períodos da manhã e da tarde as escolas da rede estadual que ainda não contam com quadras esportivas. Essa medida passará a valer quando os alunos voltarem às aulas, pois farão suas atividades físicas aqui. À noite, porém, o local estará aberto para a comunidade de um modo geral. Quem desejar marcar horário, basta procurar a coordenação”, informou.

Algumas regras foram estabelecidas no que tange à utilização da quadra. “As crianças, por exemplo, só podem entrar na quadra para jogar se estiverem acompanhadas de seus responsáveis, pois havendo algum tipo de incidente não podemos nos responsabilizar. No mais, estamos de portas abertas para atender a população”, finalizou Kaifa Barbosa.

Com a reativação do ginásio, a perspectiva é de que alguns campeonatos voltem a acontecer por lá, uma vez que nos últimos tempos as principais competições esportivas vinham ocorrendo somente na quadra Aurino Brito, localizada no Bairro da Pista.

