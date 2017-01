Maria Zenir, 47 anos e Antônio Carlos Ribeiro, 63 anos, moram no Bairro Antônio Dias, em Manoel Urbano e vivem maritalmente há oito anos.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Ganhou repercussão nos principais sites de notícias do Acre o sumiço ‘misterioso’ do aposentado Antônio Carlos Ribeiro, 63 anos de idade, residente no município de Manoel Urbano. Há cerca de dez dias ele desapareceu da família após sair de casa para ir ao banco receber o dinheiro de sua aposentadoria.

Aflita com o sumiço, a dona de casa Maria Zenir da Silva Barbosa, 43 anos de idade, esposa de Antônio, procurou a Delegacia de Manoel Urbano e a imprensa para noticiar o caso. Ela chegou a declarar que não estava conseguindo mais comer, dormir e nem beber nada em meio a tanta preocupação. O grito de socorro de dona Maria Zenir surtiu efeito e a mesma conseguiu, na passagem de ontem para hoje, falar por telefone com seu amado.

Segundo informações, após a divulgação na imprensa, Antônio Carlos Ribeiro ligou para a esposa dizendo que se encontrava no município de Brasiléia. “Ele me ligou pedindo que eu mandasse um Táxi buscar ele em Brasiléia. Graças a Deus que está vivo. Agora estou respirando mais aliviada”, comentou.

A mulher não sabe como o esposo foi parar na região de fronteira. “Se ele estava pra lá com outra mulher eu não sei. Só sei que Antônio saiu de casa somente com a roupa do corpo”, informou.

Indagada se aceitaria o marido de volta ela foi categórica. “Vou dar mais uma chance pra ele”.

Maria Zenir, 47 anos e Antônio Carlos Ribeiro, 63 anos, moram no Bairro Antônio Dias, em Manoel Urbano e vivem maritalmente há oito anos.

Deixe seu comentário

comentários