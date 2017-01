Publicado em 11/01/2017 - 14:25

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Radicado na aldeia São Paolino, Rio Purus, o colono José Batista de Assis, 60 anos, mais conhecido como ‘Zé côco’ voltou às suas atividades normais após passar mais de uma semana perdido na mata no mês de dezembro. Com seu jeito manso e com um rádio de pilhas na mão, ele contou à nossa reportagem que agora a situação está tranquila depois do susto que passou.

“Esse episódio aconteceu comigo há 27 dias. Passei oito dias perdido na floresta, sem alimentos, bebendo somente água. Graças a Deus fui localizado e hoje, quase um mês após o ocorrido, minha vida voltou ao normal. Já estou realizando minhas atividades na agricultura e me sinto feliz por aqui”, comentou.

Solteiro e sem filhos, “Zé côco” diz que gosta de ouvir a rádio de Sena Madureira para se manter bem informado. “Meu rádio é ligado direto nos programas e também no jornal. É a minha fiel companhia”, completou.

O idoso tinha saído para caçar no dia 15 de dezembro no centro do seringal Santa Maria, rio Purus – um local de difícil acesso e que se localiza há cerca de 5 horas de viagem para a margem do rio. Ele só foi encontrado no dia 23, antevéspera do Natal. Apesar de debilitado, “Zé Côco” estava consciente e toda sua recuperação se deu na própria aldeia, sob os cuidados do cacique Francisco Jaminawá.

Deixe seu comentário

comentários