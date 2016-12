Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O autônomo Francisco da Silva Barroso, 34 anos de idade, tomou uma atitude extrema neste ano ao deixar sua família em Sena Madureira e se deslocar sozinho para o estado de São Paulo em busca da cura para os vícios. Ele decidiu buscar ajuda após assistir o programa de TV ‘A última pedra’, vinculado a uma igreja evangélica. Somente com o dinheiro das passagens, adquirido após a venda de sua motocicleta, Francisco conseguiu chegar até seu destino e passou dois meses na região Sudeste do Brasil.

Em entrevista à imprensa, o autônomo afirmou que não suportava mais a vida que levava. Viciado em drogas, ele chegou ao ponto de vender mercadorias e os objetos de dentro da própria casa para adquirir produto entorpecente. “Eu cheguei ao fundo do poço. Estava perdendo a minha família, pois o vício era mais forte do que eu. Certa madrugada, meio alucinado, assisti a esse programa de TV e tive fé de que ali seria curado. Passei dois meses em São Paulo e agora me sinto outra pessoa, fui curado dos vícios”, confirmou.

Em Sena Madureira, Francisco Barroso reencontrou com seus familiares e amigos e fez um agradecimento à população de um modo geral. “Inicialmente agradeço a Deus por ter me levado até aquele local e me transformado. Quero agradecer a todas as pessoas que torceram por mim, que oraram pela minha vida. A maior parte da população de Sena Madureira demonstrou esse amor por mim. Acabou o sofrimento, acabou a depressão. O vício acaba com a vida da pessoa. Mas, graças a Deus minha vida foi restaurada. O segredo da cura é obedecer ao Senhor”, completou.

O caso de Francisco Barroso ficou conhecido nacionalmente após ele contar seu testemunho no programa ‘A última pedra’.

