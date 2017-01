Publicado em 23/01/2017 - 09:51

O restaurante do Jota, localizado na Avenida Brasil, em Sena Madureira, foi alvo de um assalto à mão armada no começo da tarde de domingo, 23. Três bandidos armados invadiram o estabelecimento, renderam funcionários e clientes e subtraíram dinheiro e aparelhos celulares.

Segundo o apurado, dois deles manuseavam armas de fogo e o outro portava uma arma branca, faca do tipo peixeira. Do caixa do Restaurante foram afanados em torno de 800 reais. De um cliente, os assaltantes levaram Um mil reais em dinheiro e cartões de crédito.

Após o ocorrido, os bandidos trancaram funcionários e clientes na dispensa do restaurante e saíram do local.

PM APREENDE MENOR

Acionada via 190, a Polícia Militar conseguiu localizar e apreender um menor de idade que saía de dentro de um matagal. Uma das vítimas reconheceu o menor como sendo um dos autores da ação criminosa. O infrator foi conduzido à Unidade de Segurança Pública e deverá ser transferido para o Centro Sócioeducativo Purus.

MAIS DOIS CASOS REGISTRADOS: EM MOTO, BANDIDOS ROUBAM CELULARES DE MORADORES

Ainda no domingo, 23, mais dois casos de assaltos foram registrados em Sena Madureira. Um deles ocorreu na Rua Padre Egídio, centro. Dois assaltantes em uma motocicleta Lander, cor preta, armados com escopeta, roubaram um aparelho celular do morador Marcos de Oliveira.

A dupla foi identificada e um menor acabou apreendido.

