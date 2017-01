Publicado em 10/01/2017 - 07:59

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Policiais Militares ligados ao 8º Batalhão realizaram no começo da noite de segunda-feira, 9, mais uma apreensão de arma de fogo. O flagrante, dessa vez, aconteceu no Beco do Adriano, Bairro da Pista. A PM fazia o patrulhamento no local, por volta das 20 horas, quando avistou um infrator em atitude suspeita. Ao notar a presença da guarnição, o morador que não teve o nome revelado abandonou a arma – uma espingarda calibre 28 e fugiu tomando rumo ignorado.

A arma se encontra em perfeito estado de uso e tinha o símbolo do Comando Vermelho (C.V) anotado em sua estrutura. Um cartucho intacto também foi apreendido.

Essa foi a terceira arma de fogo apreendida pela Polícia somente na segunda-feira. Pela parte da manhã, duas mulheres, sendo uma maior de idade e a outra menor foram flagradas com dois revólveres calibre 38 na Avenida Brasil.

