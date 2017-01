Para o ano de 2017, o Banco da Amazônia vai disponibilizar em linhas de créditos para investimentos e várias áreas, R$ 378 milhões só para o estado do Acre.

O presidente da instituição, Marivaldo Melo, que cumpre agenda em Boca do Acre e em Rio Branco, na próxima semana, foi quem anunciou o montante disponível. Para toda a região amazônica, o banco está ofertando R$ 7,9 bilhões.

“Dinheiro não vai faltar. Vamos agora aguardar os projetos”, disse Melo, antes de cumprir agenda em Boca do Acre (AM), sua terra natal, onde fez sua primeira visita oficial.

Uma das novidades anunciadas pelo presidente nesta viagem ao sul do Amazonas, foi a inauguração de uma central de créditos, unidade criada dentro da superintendência do Acre, que vai atuar na análise, liberação e acompanhamento de projetos financiadas pela instituição.

” O banco hoje tem uma estrutura interna exclusiva para atuar na análise de créditos. Esses processos numa central vão ficar muito mais dinâmicos. Não terão tantas mudanças de uma agencia para outra. teremos uniformidade dos processos dando mais agilidade e liberar nossos funcionários para que possam atender com mais agilidade e mais qualidade”, explicou Marivaldo.

A central de crédito, segundo Marivaldo é um projeto piloto do banco que vai ser começar a funcionar na superintendência do Acre, e posteriormente estendida para unidades do banco em outros estados.

Ele observou ainda que o objetivo do banco é pulverizar os créditos, ou seja, atender vários clientes em muitos cidades e estados, para atingir a meta do Fundo constitucional do norte (FNO), que é gerar emprego e renda.

No Acre, além da central de créditos, o Banco da Amazônia vai assinar um termo cooperação com o governo do estado para aplicação de recursos das linhas de crédito disponíveis para os estados.

