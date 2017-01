Vídeo mostra ação dos bandidos durante assalto à Mercearia no bairro da Vitória, em Sena Madureira.

Uma mercearia no bairro da Vitória foi invadida por dois bandidos na noite desta segunda-feira (24), em Sena Madureira.

No vídeo que chegou na redação do SenaOnline.net, é possível ver quando dois homens armados entram no estabelecimento e anunciam o assalto. Um deles atira em direção a porta de entrada, enquanto o outro se dirige em direção ao caixa.

Policiais Militares foram acionados para registrar o boletim de ocorrências e estão em buscas dos criminosos.

