Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Uma tentativa de incêndio foi registrada na madrugada deste domingo, 22, em Sena Madureira. O alvo desta vez foi o prédio do Instituto Chico Mendes para preservação da Biodiversidade (ICMbio), localizado próximo à Fundação Amigos da Amazônia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a situação já se encontrava controlada.

De acordo com informações dos Bombeiros, infratores até agora não identificados teriam jogado um artefato em chamas dentro do prédio. Por sorte, o vigia de plantão deu definição do sinistro e evitou a propagação do incêndio. “Segundo consta, os autores teriam colocado combustível dentro de uma garrafa, outros materiais inflamáveis, atearam fogo na garrafa e a jogaram dentro da sede do ICMbio. Não fosse a intervenção do vigia, o pior teria acontecido”, contou à nossa reportagem o Sargento dos Bombeiros, C. Queiróz.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via 190, mas não conseguiu identificar os autores do crime.

Na passagem de sexta-feira para sábado, meliantes atearam fogo em um caminhão no município de Sena. “A situação é preocupante. Não sabemos porque estão fazendo isso”, comentou o autônomo Francisco Menezes Costa, residente próximo ao ICMbio.

Ambos os casos estão sendo investigados pela Polícia local.

