Mazinho Serafim usou seu perfil no facebook, para anuncia que até o mês de setembro uma usina de asfalto estará instalada no município.

Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

O prefeito do município de Sena Madureira Mazinho Serafim afirmou em um comentário publicado nas redes sociais que irá instalar uma usina de asfalta no município até o mês de setembro, usina esta que ira servir para pavimentar as ruas da cidade.

Confira o comentário do prefeito:

Ao final de seu outro comentário, ele se refere a um jornalista do site SenaOnline.net de forma grosseira e deselegante, porém está empresa irá continuar trabalhando de forma imparcial, independente de quem seja o gestor da cidade.

Deixe seu comentário

comentários