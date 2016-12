Publicado em 24/12/2016 - 09:43

REDAÇÃO

Está marcada para o próximo sábado, 31 de dezembro, a festa de inauguração da mais nova boate de Sena Madureira. Trata-se da BOAT TENDA MIX, localizada na Avenida Avelino Chaves, ao lado do Passatempo, região central do município. O evento contará com várias atrações e marcará a chegada do Ano Novo.

De acordo com Wagner Menezes, coordenador da festa, quatro DJs estarão tocando os melhores hits do momento: Funk, Sertanejo, Dance Music, forró e até mesmo músicas de carnaval. “Teremos músicas para todos os gostos, várias atrações pra galera se divertir à vontade. Só queremos convidar toda a nossa população de Sena e de outros municípios para participarem conosco desse grande evento. Vamos brindar a chegada do Ano Novo em grande estilo”, enfatizou.

SORTEIO DE DUAS MOTOCICLETAS O KM: QUEM PARTICIPAR DA COMPRA DOS 100 PRIMEIROS INGRESSOS IRÁ CONCORRER

Além das várias atrações musicais, a organização irá premiar os participantes da festa. Serão sorteadas duas motocicletas O KM. “Na compra dos 100 primeiros ingressos, o participante da festa ganha o cupom e concorre a essas duas motocicletas. Reveillon 2017 é na Boat Tenda Mix”, destacou Wagner Menezes.

Os ingressos estão sendo vendidos ao preço de 15 reais e quem estiver interessado em comprá-los pode entrar em contato pelo telefone: (68) 99957 2920.

O Reveillon na Boat Tenda Mix começará a partir das 23 horas.

