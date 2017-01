Publicado em 04/01/2017 - 15:35

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

O camelô José Marinho Pires dos Santos, residente no Bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira, foi vítima de um assalto á mão armada na tarde de terça-feira, 3, quando se encontrava entregando uma encomenda no Bairro Segundo Distrito. Três infratores – um deles portando uma escopeta abordaram o vendedor e roubaram sua bolsa que continha todos os seus documentos pessoais, notas promissórias e a quantia de 1.500 reais em dinheiro vivo.

“Eu fui entregar um jogo de panelas que uma cliente me encomendou, fiz a ficha dela e quando ia saindo fui surpreendido pelos assaltantes. Eles ordenaram que eu me deitasse no chão. Em seguida, se apossaram da minha bolsa e fugiram. Os moradores viram tudo, mas ninguém quer dizer quem são eles temendo represália. Nosso município vive uma situação triste. Queria pelo menos os meus documentos de volta”, comentou José Marinho.

Até agora os assaltantes não foram capturados.

A comunidade do Segundo Distrito vive um clima de insegurança, agravado com o fechamento do posto policial que funcionava em regime de plantão na comunidade. Há meses a unidade foi desativada e não há previsão de quando será recolocada em funcionamento.

