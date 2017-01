Edinaldo Gomes

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, 17, na BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. Um veículo Fiat, de placa PUZ 4939, pertence à Fazenda da Esperança de Sena, bateu em um cavalo na altura do km 54.

O carro estava sendo dirigido por Reduan, coordenador da Fazenda da Esperança, em Sena, e era ocupado também por um voluntário do estado do Paraná. “Foi tudo muito rápido. O animal atravessou a pista e não teve como a gente desviar. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Os danos foram somente de ordem material”, comentou Reduan. Ele disse que entrou em contato com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não chegou a ser atendido. “Ligamos para a PRF, mas eles alegaram que não podiam ir até lá porque não houve feridos.

O cavalo não tinha marca e nenhum fazendeiro se responsabilizou pelo animal. Com isso, todo o prejuízo do carro ficará por conta da própria fazenda da esperança”, ressaltou. Com o impacto, o cavalo foi arremessado dentro de uma ribanceira e morreu na hora. A Fazenda da Esperança, vinculada à Igreja Católica, presta um relevante serviço em Sena Madureira oferecendo tratamento para pessoas dependentes químicas.

