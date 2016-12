Da Redação

SenaOnline.net

As articulações para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira vêm sendo feitas dias após o término das eleições e ao que tudo indica o novo ‘mandatário’ do poder legislativo deve sair realmente de uma indicação do prefeito eleito. Isso ocorrerá porque os vereadores que, teoricamente, foram eleitos pela oposição não estão conseguindo falar a mesma língua, ou seja, se entender.

Se o cidadão senamadureirense parar um pouco para refletir notará que o prefeito eleito teve somente quatro vereadores vitoriosos (Charmes Diniz, Jacamim, Ronin Albuquerque e Dos Anjos). Sendo assim, a oposição estaria com 9 vereadores – quatro deles eleitos pelo lado de Mano Rufino, quatro eleitos pelo lado de Toinha Vieira e um pelo lado de Carlos Vale. Mas, passadas as eleições, há fortes indícios de quem nem todos manterão a mesma posição e já estão sendo atraídos pelo executivo.

Até agora a oposição não mostrou nenhum nome que pode concorrer à presidência da câmara e pelo andar da carruagem aceitará, de bom grado, a primeira derrota no legislativo.

Com prováveis acordos já sacramentados, o futuro chefe do executivo aguarda somente o momento da sessão para que seja oficializado aquilo que muita gente já sabe. E em todo esse cenário o nome mais cotado é o de Charmes Diniz, do Partido Progressista. Diferente de anos anteriores, a cerimônia de posse dos eleitos será na tarde do dia 1° de janeiro de 2017 no auditório da Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli.

A escolha do presidente da câmara dará a tônica de como a maioria dos vereadores deverá se comportar ao longo do mandato.

Deixe seu comentário

comentários