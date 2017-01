Publicado em 18/01/2017 - 14:25

REDAÇÃO

Cadernos, canetas, lápis, borracha, mochilas e todo tipo de material que o seu filho precisa para começar bem o ano letivo 2017 pode ser encontrado na Casa das Embalagens. De acordo com o proprietário, Cícero Miguel, chegaram estoques recentemente do material escolar, com os melhores preços da cidade e o atendimento que o cliente precisa.

A Casa das Embalagens fica localizada na Rua Major João Câncio, em frente a Praça 25 de setembro. Na volta às aulas, o lugar certo para a compra do Material Escolar é na Casas das Embalagens. “Disponibilizamos de uma variedade de produtos relacionados ao material escolar, por isso, convidamos à população para nos fazer uma visita e conferir de perto o que estamos anunciando”, comentou o proprietário do estabelecimento.

