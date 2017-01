Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

A empresária Charlene Lima irá participar neste domingo (15), de uma reunião com os moradores do Seringal São Francisco, localizado no Rio Purus, em seguida participará da final do campeonato de futebol entre os times da comunidade.

Charlene Lima tem recebido inúmeros convites de comunidades rurais para discutir os principais problemas que atinge a zona rural. Tudo isso porque os moradores acreditam que ela vai ser a deputada estadual mais votada de Sena Madureira em 2018.

Francisco um dos organizadores de vários eventos na zona rural afirma que, a empresária já demonstrou que vai ser diferente dois demais representantes da cidade na esfera estadual.

