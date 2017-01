Carlúcio Roque trabalha há 16 anos na Rádio Comunitária Dimensão FM, em Sena Madureira. Natural do estado do Ceará, ele é filho de Carlos Roque que também era radialista.

Um dos melhores radialistas de Sena Madureira – o cearense Carlúcio Roque, 45 anos de idade, encontra-se internado na Fundação Hospitalar de Rio Branco. Há alguns dias, ainda quando estava em Sena, Carlúcio vinha expelindo sangue ao tossir, por isso, acabou sendo transferido para a capital.

De acordo com informações, o locutor foi diagnosticado com um tumor no pulmão, mas aguarda resultado de alguns exames para uma confirmação. “Já fiz uma tomografia e estou aguardando realizar uma broncoscopia para ter um resultado mais detalhado. Quando começo a tossir, coloco sangue pela boca e às vezes passo mal. Mas, estou confiante em Deus que irei ser curado”, comentou.

Carlúcio Roque está internado há quatro dias na Fundhacre e ainda não realizou a Broncoscopia por falta de material no estado do Acre. “Esse procedimento é fundamental, mas não sei quando será realizado, pois a Fundação não dispõe de material”, informou.

Colegas de trabalho estão fazendo correntes de orações em prol da saúde de Roque. “O Carlúcio é um amigo nosso e estamos pedindo a Deus que restabeleça sua saúde. Força, amigo”, comentou o radialista Ronaldo Duarte.

Trabalhando na mesma emissora – a Rádio Dimensão FM, Josué da Silva diz que Carlúcio, além de um excelente profissional é uma pessoa extrovertida, de bom coração. “Estamos apreensivos, mas ao mesmo tempo confiantes em sua recuperação. Se Deus quiser, ele sairá dessa situação”, salientou.

