Publicado em 05/01/2017 - 08:00

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

A equipe gestora da Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli, em Sena Madureira, iniciou nesta semana a entrega de Boletins para os alunos do 1º, 2º e 3º ano. Os pais ou responsáveis tem até esta sexta-feira, 6, para comparecer à unidade de ensino e receber as notas de seus filhos. O atendimento acontece das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 14 horas às 17 horas.

A renovação das matrículas, por sua vez, é feita de forma automática. Mas, há uma ressalta: Os alunos precisam entregar os livros que foram fornecidos no início de 2016 para que seja efetivada a renovação.

A direção da escola também divulgou o calendário referente às matrículas novas que começam no próximo dia 16 e irão se estender até o dia 20. “As escolas de ensino fundamental nos enviam as listas dos alunos e já estamos nos preparando para esse procedimento. A equipe está de prontidão para realizar as matrículas novas a partir do dia 16”, enfatizou Irlan Nunes Sampaio, gestor da escola.

Os alunos novos devem apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos: Duas fotos 3/4, Certidão de Nascimento, comprovante de residência e Histórico Escolar.

Deixe seu comentário

comentários