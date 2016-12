Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

‘Porra’… Seria a palavra certa dita a Wânia Pinheiro responsável pelo site Contilnet e Roberto Vaz pelo site Ac24Horas, que não estão respeitando a ética jornalística, que diz, quando copiar ou republicar matérias de outros sites deveremos informar a fonte.

Os dois sites citado, estão copiados nossas matéria mais não estão informado a fonte. O que esta deixando nossa equipe pê da vida. Se não quer informar a fonte não copiem nossas matérias e fotos.

Aos leitores do SenaOnline.net pedimos desculpas mais meus colegas jornalistas não estão sendo injustos com a nossa empresa que esta no ramo há mais de 15 anos.

Eu sou o jornalista Ronaldo Duarte DRT/AC 041, responsável pelo site SenaOnline.net .

