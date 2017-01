Publicado em 08/01/2017 - 22:31

A Copa do Mundo terá 48 participantes a partir de 2026. O formato do torneio e as eventuais mudanças nas Eliminatórias (número de vagas por continente, por exemplo) serão decididas em breve, possivelmente em março.

A decisão será ratificada nesta terça-feira pelo Conselho Fifa, que se reúne em Zurique, um dia após a entrega do Prêmio Fifa The Best. A outra proposta, de subir o número de seleções na Copa para 40, foi descartada.

América do Sul deve ter seis vagas diretas na Copa, com mais uma na repescagem (atualmente são quatro mais uma). Essa divisão para cada continente ainda pode sofrer alterações, mas houve um acordo prévio entre as seis confederações nos seguintes termos:

Uefa: 16 vagas

África: 9,5 vagas

Ásia: 8,5 vagas

Conmebol: 6,5 vagas

Concacaf: 6,5 vagas

Oceania: 1 vaga

FORMATO COM 16 GRUPOS

Além da questão das vagas, outro ponto que será definido será o formato da competição. A proposta com mais força seria a de dividir as 48 seleções em 16 grupos com três times cada. Os dois melhores de cada grupo se avançam.

Os 32 classificados então se enfrentariam em mata-mata. E assim até a final. Nesse formato, a Copa teria a mesma duração das últimas edições, cerca de um mês.

Aumentar o número de participantes do Mundial foi uma das promessas de campanha de Gianni Infantino. O ex-secretário-geral da Uefa foi eleito em fevereiro de 2016 para chefiar a entidade que manda no futebol mundial. Em entrevista ao GloboEsporte.com publicada em 28 de janeiro de 2016, Infantino disse:

– Para 2026 eu acho que seria positivo aumentar o número de times. Digo isso porque o futebol só melhora em todo mundo. E não é populismo. O papel da Fifa é desenvolver o futebol no mundo, fazer as pessoas participarem.

13, 15, 16, 24, 32 SELEÇÕES…

Disputada desde 1930, a Copa do Mundo teve diversos formatos. Na primeira edição, realizada no Uruguai, foram 13 participantes. Em 1934, na França, o número de seleções passou para 16. No Mundial seguinte foram 15 e, em 1950, no Brasil, 13 equipes participaram. Em 1938 e 1950, a fórmula previa 16 seleções, mas por questões sócio-políticas, alguns países declinaram de suas vagas.

A partir de 1954, na Suíça, até a Copa do Mundo da Argentina, em 1978, o número de 16 seleções se fixou. Em 1982, na Espanha, o torneio passou a ser disputado por 24 equipes. Esse formato durou até 1994, nos EUA. Em 1998, na França, o Mundial passou a ter 32 equipes, formato que perdurará até a Copa de 2022, que será realizada no Qatar.

