Um grande evento Gospel será promovido na noite desta sexta-feira, 30, em Sena Madureira. Trata-se do Culto de Ação de Graça pelo ano que está terminando. Evento este organizado por várias igrejas evangélicas e que conta com o apoio da Prefeitura de Sena Madureira, por meio do prefeito Mano Rufino (PSB).

Marcado para começar ás 19:30 horas, o evento será promovido no Palco Oficial, Avenida Avelino Chaves, próximo à Praça 25 de setembro. “Ontem o prefeito Mano Rufino esteve reunido com os pastores evangélicos e confirmou o apoio para esta ação. Será um momento propício para agradecermos a Deus por mais um ano e ao mesmo tempo pedir as bençãos do Senhor para o ano vindouro. Nesse sentido, convidamos a todos para estarem participando conosco do evento”, comentou Jairo Cassiano, secretário de Articulação política da Prefeitura.

O pastor Celso Gregório, da igreja Assembléia de Deus, lembrou que o evento é aberto para todas as pessoas. “Essa é a noite Gospel da virada do ano, porém, é um evento tanto para quem é evangélico quanto para os católicos, enfim, pra toda a nossa população. Vamos estar clamando por nossa cidade”, enfatizou.

Além da ministração da palavra de Deus, Bandas e cantores locais irão se apresentar. Está confirmada, ainda, a participação especial do Pastor e cantor Celson Costa.

MISSA SERÁ NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição confirmou a realização da Missa em Ação de Graça para este sábado (31). A celebração que será comandada pelo Frei Zezinho e pelo Frei Moisés ocorrerá na própria igreja a partir das 19:15 horas. “Há três anos a missa deixou de ser na Praça e passou a ser realizada na igreja Matriz, este ano não será diferente. Vamos fazer a Missa agradecendo por esse ano de 2016. Desde já, convidamos todas as famílias de Sena Madureira a estarem participando conosco”, comentou o Frei Moisés.

