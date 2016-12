IFAC



Estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental e desejam dar andamento aos estudos, como também ter uma qualificação profissional, devem estar atentos ao prazo de inscrição para o Processo Seletivo 2017/1, do Instituto Federal do Acre (IFAC). As inscrições, que são gratuitas e realizadas de forma online, seguem até o dia 15 de janeiro de 2017. Os interessados devem acessar o site do Processo Seletivo, clicando aqui.

Nesta edição o IFAC está ofertando 510 vagas para os cursos técnicos integrados nas áreas de Informática para Internet, Redes de Computadores, Edificações, Agropecuária, Meio Ambiente, Informática, Biotecnologia, Floresta e Agricultura. As vagas são para os campi Rio Branco, Baixada do Sol, Sena Madureira, Xapuri e Tarauacá.

De acordo com a pró-reitora de Ensino, Lucilene Acácio, o aluno ao ingressar no IFAC pela modalidade Integrado ao Ensino Médio, além de cursar a grade regular de ensino, também terá aulas para obter formação profissional técnica.

“O candidato que pode se inscrever nesta modalidade deve ter finalizado o Ensino Fundamental e também ter até 17 anos. Esta é a idade estabelecida pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). O aluno, ao final, sai da instituição com um diploma único, que contará com a conclusão do ensino médio e a formação profissional escolhida por ele”, destaca Lucilene Acácio.

A pró-reitora explica ainda que a oferta de cursos nos campi se deve ao trabalho desenvolvido desde 2014 em cada unidade de ensino. Segundo ele, por meio de fóruns com servidores e comunidade local, a oferta de cursos foi sendo formada.

“Os cursos existem também de acordo com a demanda local. A necessidade de inserir profissionais qualificados no mercado de trabalho contribui para esta tomada de decisão. A oferta destas áreas também conta com análise das condições técnicas, de funcionamento da unidade, do contato com a comunidade. Este ano, temos uma oferta de cursos bastante amadurecida pelo IFAC”, ressaltou Lucilene Acácio.

Para saber mais sobre o Processo Seletivo 2017/1 do IFAC, acesse web.ifac.edu.br/processoseletivo.

