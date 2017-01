Publicado em 05/01/2017 - 13:07

Perigo a vista. De todos os vendedores e comerciantes da feira livre dos colonos o painel da rede elétrica do prédio está a céu aberto, podendo causar a qualquer momento um curto circuito e incendiar a feira livre e todos os comércios vizinhos, sem contar, que pessoas também podem sofrerem acidentes, caso despercebidas se encoste no painel.

Nossa reportagem foi chamada no local por um açougueiro, que teme que o pior venha acontecer. O senaonline.net, tentou entrar em contato com os responsáveis, mas ninguém quis falar sobre o problema. Fica aqui o alerta antes que o pior venha acontecer.

Ronaldo Duarte

