Nesta sexta-feira, 20 de janeiro, é comemorado pela igreja católica o Dia de São Sebastião – o Santo padroeiro. Em Sena, desde o último dia 11 estão sendo realizadas novenas na capela São Sebastião do Cafezal, localizada no Bairro Cidade Nova e hoje a coordenação confirmou a realização da procissão, santa missa e arraial.

A procissão terá início às 18 horas, com concentração em frente à igreja do Bairro Cidade Nova. De lá, os fiéis percorrerão algumas Ruas e retornam para a igreja onde será celebrada a Missa pelo Frei Zezinho, pároco do município. Após a Missa, o arraial será promovido com várias prendas (galinhas, bolos, pudins, dentre outras).

“São Sebastião era chefe da Guarda Pretoriana e abdicou seu cargo para se dedicar aos mais pobres. Deixou, portanto, grandes ensinamentos de humanidade pra todos nós. Nas novenas, rezamos pelas famílias, pela nossa cidade, por isso, queremos convidar a todos os moradores para a última noite dos festejos que acontece hoje”, comentou uma das organizadoras.

