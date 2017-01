O corpo de Edcarlos Paolino está sendo velado na capela Esperança, situada à Rua Maranhão e o sepultamento ocorrerá pela parte da tarde no Cemitério Recanto da Saudade, localizado no Bairro Segundo Distrito.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O diarista Edcarlos Paolino de Souza, 37 anos de idade, mais conhecido pelo apelido de ‘Edi’, residente na Rua Antônio Nicácio Teixeira, Bairro da Pista, foi morto no domingo com uma facada no peito esquerdo. O crime aconteceu nas proximidades da Feira Livre dos colonos de Sena Madureira.

Informações apontam que ele se encontrava na companhia de outras pessoas quando foi surpreendido por seu algoz e não teve tempo de esboçar nenhum tipo de reação. Depois de ferido, Edi ainda caminhou alguns metros e caiu no chão, morrendo no local. O autor da facada mortal ainda teria ficado no lugar alguns instantes observando se a vítima realmente teria falecido, em seguida fugiu tomando rumo ignorado.

De acordo com familiares, o homicida teria se deslocado de uma fazenda com o único intuito de matar o diarista. No passado, Edi havia discutido com o mesmo que prometeu vingança. “Fiquei sabendo porque minha vizinha ligou pra mim. Foi um choque, momento de muito desespero”, comentou Elizete Paolino, irmã da vítima.

Edcarlos Paolino enfrentava problemas relacionados com bebidas alcóolicas. “O que a família espera é que a justiça seja feita, pois ninguém pode tirar a vida dos outros. Confiamos no trabalho da polícia no sentido de prender esse homicida”, ressaltou Ecilene Paolino, irmã.

O corpo de Edcarlos Paolino está sendo velado na capela Esperança, situada à Rua Maranhão e o sepultamento ocorrerá pela parte da tarde no Cemitério Recanto da Saudade, localizado no Bairro Segundo Distrito.

Ele era pai de dois filhos, mas estava separado há alguns anos.

