Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Em torno de dez reeducandos que cumprem pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, ingressaram junto à justiça local com pedidos para passar o Natal e o Ano Novo no seio de seus familiares. A chamada dispensa natalina é um benefício concedido para detentos do regime semiaberto que já cumpriram um sexto da pena total (no casos dos primários) e um quarto no caso dos reincidentes.

Os dez pedidos que deram entrada no Fórum Desembargador Vieira Ferreira foram remetidos ao Ministério Público para apreciação e nesta semana a justiça definirá se contempla todos eles ou não. Nos anos anteriores o número de presos atendidos foi bem maior. Neste ano, porém, com a implantação do sistema de monitoramento eletrônico, muitos detentos já se encontram fora das celas, usando a chamada tornozeleira eletrônica.

Aqueles que receberem o benefício precisam cumprir algumas normas, dentre elas estão: Não se ausentar da sede do município, recolher-se ao domicílio no máximo até às 19 horas, não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de entorpecentes e não frequentar bares, boates, botequins, festas ou locais de “reputação duvidosa”, dentre outras condições.

