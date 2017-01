Publicado em 02/01/2017 - 14:04

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

De origem ribeirinha, Adevaldo dos Santos Rodrigues, o “Dé”, disputou cinco eleições e só conseguiu sair vitorioso nesta de 2016. Eleito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o vereador foi empossado na tarde de domingo (1º) e assegurou em seu discurso que intenciona desempenhar o mandato trabalhando em parceria com a comunidade.

Ele fez agradecimento a todos os seus eleitores, salientando que aquele momento representou a realização de um sonho que o mesmo vinha buscando há vários anos. “Meus agradecimentos iniciais a Deus, à minha família e aos meus eleitores. Vou procurar ouvir a comunidade, trabalhar em parceria com o povo. Vamos fazer o possível e o impossível pela nossa comunidade”, frisou.

O comunista fará, na câmara, oposição ao prefeito atual. “Farei oposição com responsabilidade. Aquilo que entender que não é do interesse do povo estarei votando contra. O que for para beneficiar a comunidade serei favorável”, adiantou.

Adevaldo Rodrigues, o Dé, foi o único vereador eleito pelo PCdoB em Sena Madureira nas eleições deste ano.

