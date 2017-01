Publicado em 11/01/2017 - 07:22

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Em mais uma ação exitosa, a Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu apreender por volta das 16 horas de terça-feira, 10, uma menor de idade que transportava meio quilo de maconha e aproximadamente 200 gramas de cocaína. Ela era passageira de um Táxi que faz a linha entre Sena e Rio Branco e foi flagrada após a ponte metálica José Nogueira Sobrinho, na entrada do município de Sena.

De acordo com a PC, a menor morava há até pouco tempo no Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema, mas teria ido embora para Rio Branco, onde adquiriu o produto entorpecente e pretendia entregá-lo no vale do Iaco. A expressiva quantidade (meio quilo de maconha e quase 200 gramas de cocaína) estava colada em seu corpo. “Essa é uma forma encontrada para tentar driblar a fiscalização, mas a polícia está atenta”, comentou um dos agentes da Polícia Civil.

Após o flagrante, a menor foi conduzida para a Unidade de Segurança Pública e nesta quarta-feira, 11, deverá ser transferida para Rio Branco já que Sena Madureira não dispõe de uma unidade feminina para internação de menores.

