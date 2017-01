A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu prender o autor da tentativa de morte. Ele, porém, já foi identificado. A motivação do crime, no entanto, não foi divulgada pela Polícia.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Mais uma tentativa de assassinato foi registrada na tarde desta quarta-feira (11), em Sena Madureira. Dessa vez, o alvo foi o jovem José Vinícius Carvalho de Assis, 16 anos, residente na Rua José Soares, Bairro da Vitória. Ao se encontrar dentro do quintal de um vizinho, o menor foi surpreendido pelo atirador e, embora tenha saído correndo, foi alcançado e atingido pelos disparos.

De acordo com Boletim de Ocorrência da PM, vários tiros foram efetuados em direção à vítima. O menor foi atingido na região do ombro e dos rins e por conta dos ferimentos caiu no chão. Nesse momento, o agressor se aproximou da vítima e continuou apertando o gatilho. Por sorte a arma não disparou mais (bateu catolé), caso contrário o homicídio teria sido consumado. Ao perceber o filho no chão, a mãe dele correu até lá e de posse de um pedaço de madeira agrediu o acusado que fugiu do local.

Ferido, o menor foi socorrido por terceiros e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu prender o autor da tentativa de morte. Ele, porém, já foi identificado. A motivação do crime, no entanto, não foi divulgada pela Polícia.

