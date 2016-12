Ac24Horas



A maioria dos prefeitos eleitos em 2012 termina o mandato de forma melancólica em 2016. Alguns gestores municipais não corresponderam a grande expectativa da população que após entregar quase a totalidade das 22 prefeituras ao PT e partidos da Frente Popular – coligação mais longeva da história da política acreana – resolveu fazer uma mudança radical no mapa político do Estado. Em 2012, os oposicionistas elegeram 13 prefeitos – concidentemente o número do PT – mantendo o segundo maior colégio eleitoral do Estado, Cruzeiro do Sul e conquistando rincões antes dominados pelo PT, como o emblemático município de Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil que foram entregues a gestores eleitos por PSDB e PMDB.

A lua de mel de alguns dos atuais gestores oposicionistas com a população terminou cedo demais. Como foi o caso de Everaldo Gomes (PMDB). Após enfrentar os rigores de duas das maiores enchentes no município, o peemedebista teve sua administração sacudida por escândalos de corrupção que resultaram no seu afastamento. Fato parecido acontecem em Assis Brasil, quando o prefeito Dr. Betinho (PSDB-AC) foi afastado e deu lugar ao o vice-prefeito Zé do Posto. Estes são apenas dois casos emblemáticos de gestores que foram conduzidos aos cargos nos braços do povo, mas não conseguiram fazer um bom mandato. Outro prefeito que ganhou um presente de Natal da Eletrobras foi Ale Araújo (PR), do município de Manoel Urbano.

Ele termina o mandato na escuridão. A concessionária de energia cortou o fornecimento por atraso de pagamento. Alé Araújo foi praticamente deposto pela população que se revoltou pela falta de serviços básicos que deveriam ser oferecidos pelo poder público municipal na pequena cidade do interior. Relegado ao ostracismo, o prefeito que chegou ao mandato como uma expectativa de renovação para os eleitores, sai pela porta dos fundos da política, demonstrando que nem sempre um bom administrador de fazendas e de negócios pode fazer a diferença num cargo do poder executivo. Bom, espero que no apagar das luzes de 2016, o novo prefeito consiga pagar a conta de energia da prefeitura e reacender a esperança do povo.

