As apreensões não param de acontecer. Neste ano, os policiais já conseguiram êxito em várias ocorrências retirando armas de fogo das mãos dos criminosos.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Um levantamento divulgado pelo 8º Batalhão da Polícia Militar aponta que ao longo do ano passado foram apreendidas 97 armas de fogo somente na região de Sena Madureira. Os flagrantes ocorreram em diversos Bairros e também na BR-364, principalmente no trecho entre Sena e a capital acreana.

Em comparação com o ano 2015, o número de apreensões aumentou consideravelmente, saltando de 72, em 2015, para 97, em 2016.

Durante as operações foram tiradas das mãos dos infratores armas como: Escopetas, revólveres, espingardas e até mesmo pistola, este último armamento de uso exclusivo das forças policiais.

Verificou-se um grande número de apreensões de escopetas e paralelo a isso o aumento de furtos de espingardas na zona rural. É que as espingardas são convertidas em escopetas pelos meliantes.

De acordo com o capitão Albuquerque, comandante da Polícia Militar em Sena, esse combate ao porte ilegal de arma de fogo será intensificado cada vez mais. “Várias armas que poderiam ser utilizadas em crimes contra a vida ou até mesmo assaltos foram tiradas de circulação. A Polícia Militar vai continuar com esse trabalho e esperamos contar também com o apoio da comunidade”, salientou.

