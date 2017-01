Os dados fazem parte do balanço operacional divulgado nessa sexta-feira, 13, sobre a atuação da PM no estado.

Saulo Negreiros

Assessoria PMAC

A corporação militar estadual por meio das operações de caráter repressivo e do policiamento ordinário realizado nos batalhões resultou na apreensão de 2.052 armas, sendo 761 armas de fogo; além da recuperação de 811 veículos, entre motos e carros, no ano passado. Os dados fazem parte do balanço operacional divulgado nessa sexta-feira, 13, sobre a atuação da PM no estado.

De acordo com a Assessoria de Inteligência e Análise Criminal, o resultado operacional, também, compreende a captura 894 agentes, a apreensão de 1.291 armas brancas, a prisão em flagrante de 13.138 pessoas, além da recuperação 4.496 objetos oriundos de crimes e na abordagem sob fundada suspeita de 416.310 pessoas. “A Polícia Militar vem trabalhando de forma estratégica e intensiva contra o crime no estado. Durante o ano passado contamos, fora o serviço ordinário, com operações como a Saturação Máxima, Álcool Zero, Baixada Segura, Choque de Ordem e Cerco Tático; isso, sem mencionar as operações integradas com as demais Forças de Segurança do Estado e da União que cooperaram para o excelente resultado operacional da PM ”, frisou o Comandante-Geral em exercício da PM, coronel Ricardo Brandão. PM E O CIDADÃO A instituição militar há 15 anos realiza um trabalho de cunho social em escolas públicas e em comunidades carentes do estado. Entre os projetos sociais desenvolvidos pela corporação estão o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), a Guarda Mirim e o Policiamento Comunitário. Todos visam auxiliar no desenvolvimento escolar e familiar de crianças e adolescentes. “Somente ano de 2016 a corporação realizou 75 reuniões comunitárias, 13.636 visitas a escolas públicas, 1.043 palestras com diversos temas didáticos, atingindo um público de 23.626 ouvintes, além da resolução de 90 ocorrências escolares e da formação de mais de 10.000 alunos no Proerd e 338 guardas-mirins; isso em todo o estado” destacou Ricardo Brandão.

