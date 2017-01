O trabalho teve início em decorrência da grande quantidade de larvas do mosquito encontradas nos bairros periféricos.

Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do município de Sena Madureira está realizando o serviço de borrifação em todos os bairros, no intuito de combater o mosquito transmissor da dengue. O trabalho teve início em decorrência da grande quantidade de larvas do mosquito encontradas nos bairros periféricos.

É importante lembrar a comunidade que só o serviço de borrifação não é o bastante para combater o mosquito, todos tem que fazer sua parte, colocando em prática as normas adequadas para conter a proliferação da doença, mantendo as caixas fechadas, não deixando acumular água nos vasos de plantas, pneus e outros. Em Sena mais de 5 casos já foram registrados e todos os portadores do vírus moram em bairros periféricos.

