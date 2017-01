Da Redação

SenaOnline.net

Dois bandidos no final da tarde dessa segunda-feira, 24, entraram no comercial Aldemir Filho, localizado na Avenida Guanabara, no município de Sena Madureira, anunciaram o assalto, levaram uma quantia de R$550 reais em dinheiro e três aparelhos celulares.

De acordo com informações, o comerciante estava atendendo a um cliente, quando os assaltantes, dentre eles, um portando uma arma, anunciou o assalto. Além de 3 aparelhos celulares os acusados se apropriaram de uma quantia de R$350 reais que estava no caixa e mais R$ 200 reais pertencente a um funcionário do estabelecimento. Na saída, os bandidos ainda ameaçaram as vítimas de morte, caso contassem algo sobre o ocorrido.

Os acusado saíram do local em uma bicicleta em direção ao bairro da Vitória.

Já foi registrado o boletim de ocorrência, onde foram colhidas todas as informações. A polícia fez diligência à procura dos suspeitos, mais até o fechamento dessa matéria os acusados ainda não tinha sido capturados.

Deixe seu comentário

comentários