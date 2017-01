Os internos aguardam um posicionamento dos representantes do Direitos Humanos e enquanto o pedido não for atendido a greve de fome continua.

Aline Nascimento

Do G1 AC

Um grupo de aproximadamente 10 presos entrou em greve de fome na Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, em Sena Madureira, interior do Acre, no início da tarde desta quinta-feira (26).

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) confirmou que os presos exigem que o horário da visita íntima seja ampliado. A segurança no local foi reforçada por agentes penitenciários e pela Polícia Militar do Acre (PM-AC).

O Iapen-AC informou também que o horário de visita dura em torno de duas horas. Os presos exigem que o horário seja ampliado, porém, o Iapen não soube informar quanto tempo a mais os detentos pedem. A direção da unidade negocia com o grupo de presos.

O chefe da segurança da unidade, Valquer Oliveira, disse que ainda não sabe informar se os presos são do regime provisório e ou sentenciado. Oliveira acrescentou que os presos recusaram as marmitas no horário do almoço. Atualmente, a unidade possui 360 presos, segundo o chefe da segurança.

Ainda de acordo com Oliveira, os presos teriam anunciado que a greve é por tempo indeterminado. “Acionamos a Polícia Militar e o reforço dos agentes para evitar algo pior. São só alguns. Não são todos”, explicou.

