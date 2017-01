No momento do incêndio não tinha ninguém casa. Até agora ninguém sabe quem provocou o sinistro, mas a polícia está investigando o caso.

Da Redação

SenaOnline.net

Uma oficina localizada nas proximidades do Ponto da Economia, em Sena Madureira foi parcialmente destruída na manhã deste domingo, 22, por um incêndio. As chamas se propagaram também para uma residência, mas a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros do município evitou um estrago maior.

Por volta das 5 horas da manhã, os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. “Quando chegamos no local, o fogo havia consumido parte da oficina e já havia, inclusive, se espalhado para a casa ao lado, queimando colchões e outros objetos. De imediato foi feita a contenção das labaredas, evitando maiores transtornos”, comentou o sargento C. Queiróz.

No momento do incêndio não tinha ninguém casa. Até agora ninguém sabe quem provocou o sinistro, mas a polícia está investigando o caso.

