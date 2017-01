Aos policiais, as adolescentes infratoras disseram que iriam para uma colônia, mas não informaram de que forma adquiriram a arma.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Em uma abordagem de rotina, realizada na tarde desta sexta-feira (20), policiais civis de Sena Madureira detiveram duas adolescentes que portavam uma espingarda, calibre 20, na cesta de uma bicicleta. O flagrante se deu na Avenida Brasil, proximidades da Rotatória, sentido Bairro Eugênio Areal. Na tentativa de driblar a fiscalização, as menores desmontaram a arma e a colocaram em um embrulho dentro da cesta da bicicleta. Os agentes desconfiaram do volume e resolveram inspecionar. Tratava-se realmente do objeto ilícito.

Aos policiais, as adolescentes infratoras disseram que iriam para uma colônia, mas não informaram de que forma adquiriram a arma.

As duas foram entregues na Delegacia de Sena juntamente com a espingarda e irão responder pela prática delituosa.

Deixe seu comentário

comentários