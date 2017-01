Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Na madrugada desta segunda-feira (30), a Polícia Militar de Sena Madureira apreendeu quatro armas artesanais no Bairro Eugênio Areal – a conhecida invasão da Xiburema. A ocorrência se deu na Rua projetada, envolvendo um menor de idade.

A bem da verdade, tudo começou a partir de uma tentativa de homicídio que houve no referido Bairro. Um rapaz de 17 anos foi baleado no pescoço e deu entrada no Pronto Socorro de Sena. Acionada, a PM foi dar suporte a um irmão da vítima que precisou se deslocar até sua residência pra buscar alguns documentos do menor. Ao entrar na casa da vítima, os policiais encontraram os objetos escondidos debaixo da cama. São armas em formato de escopetas e de revólver feitas com madeira e peças de bicicleta.

“Essas armas poderiam ser usadas principalmente em assaltos, mas acabamos fazendo essa apreensão nesta madrugada. Agora, a justiça adotará as medidas cabíveis em relação ao caso”, comentou um dos policiais.

Quanto à tentativa de homicídio, a Polícia tenta localizar e prender o autor do disparo.

