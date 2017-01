Publicado em 05/01/2017 - 11:07

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Informações confirmadas na manhã desta quinta-feira (5) pelo hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, apontam que o primeiro bebê do ano 2017 nasceu dentro de um barco no rio Iaco. A criança veio ao mundo na manhã de segunda-feira, 2, através de um parto normal realizado por uma parteira que também viajava na mesma embarcação.

A criança nasceu pesando três quilos e noventa gramas e medindo 49 centímetros. A menina é filha da ribeirinha Maria Leila Paiva Marinho, 22 anos de idade, moradora na colocação Rancho Alegre, seringal Novo Destino, no rio Iaco. Ela deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes com a bebê, mas já recebeu alta médica e no momento encontra-se na casa de familiares no Bairro Segundo Distrito, onde aguarda total recuperação para regressar à sua comunidade na zona rural.

Em entrevista ao Senaonline.net, Maria Leila, mãe da criança, disse que na ultrassonografia realizada anteriormente o parto estava previsto para o dia 12 de janeiro, porém, começou a sentir fortes dores na segunda-feira, 2, e teve que embarcar para a cidade. “Eu sofri bastante no decorrer da viagem e cheguei a ter um começo de hemorragia. Graças a Deus a parteira realizou o parto dentro do barco e agora estamos bem”, comentou.

Este é o segundo filho de Maria Leila Paiva Marinho.

Deixe seu comentário

comentários