Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Eleito com 624 votos, o vereador Railton Ramos (PSB), garantiu, durante sua cerimônia de posse ocorrida na tarde de ontem, que pretende honrar a confiança de seu eleitorado e da população de um modo geral. Ele disse, em entrevista franqueada à imprensa, que fará um mandato participativo, procurando ouvir os anseios da comunidade.

“Quero agradecer inicialmente a Deus por esse momento. Foi a minha quarta eleição e felizmente conseguimos vencer. Ao longo do mandato iremos visitar os Bairros, ouvir de perto os reclames dos moradores e procurar, dentro do nosso alcance, as melhorias para a população. É preciso ouvir a necessidade do povo. Vamos honrar todos esses votos obtidos”, salientou.

Railton Ramos também informou que terá seu mandato voltado para a zona rural. “Como filho de um agricultor, estarei lutando incansavelmente pelos produtores, principalmente na questão da reabertura de ramais. De agora em diante é arregaçar as mangas e cobrar melhorias para a nossa comunidade”, finalizou.

Na câmara, Railton Ramos integrar o bloco de oposição ao prefeito atual.

